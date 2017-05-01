البرلمان يستدعي سعد الدين العثماني لمناقشة ''إحتجاجات'' ساكنة الحسيمة ﻿

يحل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بمجلس النواب للرد على أسئلة البرلمانيين في جلسة عمومية يوم الثلاثاء المقبل ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، حسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.

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يحل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بمجلس النواب للرد على أسئلة البرلمانيين في جلسة عمومية يوم الثلاثاء المقبل ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، حسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وأفاد بلاغ لرئيس الغرفة الأولى، أن الجلسة المنتظرة لسعد الدين العثماني، تأتي تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي.

و سيعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها رئيس الحكومة، حول إستراتيجية الدولة لتنزيل المشاريع والبرامج الحكومية المخصصة لمنطقة الريف.