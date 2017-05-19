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بالصورة.. عبد العزيز الستاتي كيفهم في الكورة وحسم في عدد ألقاب الوداد في البطولة وغادي يغني ليها

بتاريــخ : 19 ماي 2017 / 16:37 بالصورة.. عبد العزيز الستاتي كيفهم في الكورة وحسم في عدد ألقاب الوداد في البطولة وغادي يغني ليها | ثقافة و فنون
بالصورة.. عبد العزيز الستاتي كيفهم في الكورة وحسم في عدد ألقاب الوداد في البطولة وغادي يغني ليها
قدم فنان الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي على حسابه بالفايسبوك، التهنئة لفريق الوداد البيضاوي، بعد فوزه بالبطولة الاحترافية، عقب إطاحته بفريق أولمبيك آسفي في مؤجل الدورة 28 من البطولة، مؤكدا

"شوف تيفي"

قدم فنان الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي على حسابه بالفايسبوك، التهنئة لفريق الوداد البيضاوي، بعد فوزه بالبطولة الاحترافية، عقب إطاحته بفريق أولمبيك آسفي في مؤجل الدورة 28 من البطولة، مؤكدا أداءه لأغنية جديدة بهذه المناسبة.

وكتب الستاتي في الصورة، التي قام بنشرها "البطولة 19 إهداء لجمهور الوداد من الستاتي عبد العزيز"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأغنيته الجديدة التي سيهديها لعشاق الوداد.

وتفاعلت الجماهير الودادية بكثافة مع عبد العزيز الستاتي، حيث شكر الجميع مايسترو الأغنية الشعبية الستاتي، خاصة بسبب إشارته في الصورة إلى أن الفريق الأحمر فاز بـ 19 بطولة.

تجدر الإشارة إلى أن الوداد حسم لقب البطولة لصالحه على بعد دورتين من نهايتها، ليتفرغ بذلك لمبارياته الخاصة بكأس عصبة إفريقيا، ابتداء من الأسبوع المقبل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الوداد البيضاوي عبد العزيز الستاتي البطولة الاحترافية

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