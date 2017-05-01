مثير وبالفيديو..حراس الزفزافي أبطال أولمبيون ضمن المنتخب الهولندي والإسباني في الملاكمة والفول كونتاكت ﻿

أثار الفيديو الذي ظهر خلاله ''ناصر الزفزافي'' رفقة حراسه الخاصين أمس الخميس خلال مسيرة الحسيمة فضول النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض منهم يحاول الكشف عن هوية هؤلاء الحراس

"شوف تيفي"

أثار الفيديو الذي ظهر خلاله "ناصر الزفزافي" رفقة حراسه الخاصين أمس الخميس خلال مسيرة الحسيمة فضول النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض منهم يحاول الكشف عن هوية هؤلاء الحراس أصحاب العضلات المفتولة "الصحاح".

وكشف النشطاء في بحثهم عن هوية حراس الزفزافي على أن الأمر يتعلق بأبطال ريفيين في رياضات قتالية يلعبون لصالح منتخب هولندا وإسبانيا، موضحين أن أحدهم فاز رفقة المنتخب الهولندي بالميدالية الفضية في الملاكمة بأولمبياد البرازيل الصيف الماضي، بينما مثل آخر منتخب إسبانيا في رياضة "الفول كونتاكت"، بالإضافة إلى بطلين يمارسان التدريب في رياضة الكيك بوكسينغ في هولندا.

وعبر مجموعة من النشطاء عن استغرابهم ودهشتهم الكبيرة بعد الكشف عن هوية حراس "الزفزافي"، موضحين أن هذا الأخير كان يصدح بصوته عاليا "في المسيرة سلمية" بكل حرية ، فلماذا اعتمد على حراس يتوفرون على قوة قتالية كبيرة؟.. وماهي الرسائل التي حاول التمويه بها ؟ أسئلة خاص الزفزافي يجاوب عليها ويقول بصح شكون هاذوك اللي كانو معاه.