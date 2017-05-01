حاتم عمور: فرحان حيث غادي نغني مع ختي الكبيرة أسماء لمنور وخا كان عندي إشكال... ﻿

كشف الفنان المغربي حاتم عمور، أنه سعيد بمشاركته منصة النهضة رفقة الفنانة المغربية أسماء لمنور مساء يومه الجمعة في إطار النسخة 16 من مهرجان موازين إيقاعات العالم.

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كشف الفنان المغربي حاتم عمور، أنه سعيد بمشاركته منصة النهضة رفقة الفنانة المغربية أسماء لمنور مساء يومه الجمعة في إطار النسخة 16 من مهرجان موازين إيقاعات العالم.

و قال حاتم عمور و هو يتحدث خلال الندوة الصحفية التي تنعقد في هذه الأثناء بالموازاة مع المهرجان، إن إشكالا وقع في بادئ الأمر حول من سيصعد الأول إلى المنصة ليتفهم الأمر كون أسماء لمنور تبقى أيقونة الفن المغربي و اختار الصعود للمنصة في أول الحفل قبلها.

و ختم حاتم عمور كلامه بالقول: "كل واحد عندو الستيل ديالو و المهم هو الجمهور يكون راضي علينا.. و أنا فرحان حيث غاي نغني مع ختي أسماء"

تجدرة الإشارة أن الفنان المغربي حاتم عمور سيحيي إلى جانب الفنانة أسماء لمنو حفلا ساهرا على منصة النهضة مساء اليوم في إطار فعاليات موازين.

