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عاجل:هام لتلاميذ الباكالوريا ..هذا ما قامت به وزارة التربية الوطنية قبل الامتحانات

بتاريــخ : 19 ماي 2017 / 15:46 عاجل:هام لتلاميذ الباكالوريا ..هذا ما قامت به وزارة التربية الوطنية قبل الامتحانات | مجتمع
عاجل:هام لتلاميذ الباكالوريا ..هذا ما قامت به وزارة التربية الوطنية قبل الامتحانات
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن تمديد فترة الخدمة الإلكترونية الخاصة بتدقيق معطيات الترشيح لفائدة التلميذات والتلاميذ الممدرسين

شوف تيفي:


أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن تمديد فترة الخدمة الإلكترونية الخاصة بتدقيق معطيات الترشيح لفائدة التلميذات والتلاميذ الممدرسين المترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2017 ، وذلك إلى غاية 30 ماي 2017.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه العملية تهدف إلى توفير قاعدة معطيات تطابق المعطيات الواردة في ملف الترشيح، وتلك المتضمنة في الوثائق الرسمية على صعيد المؤسسة، وذلك بغية الحد من الأخطاء التي يمكن أن تعتري المعطيات الشخصية للمترشحين.

وأضاف البلاغ أن عملية تدقيق المعطيات الخاصة بالمترشحين لامتحانات البكالوريا دورة 2017، تتم عبر الولوج للبوابة الإلكترونية للوزارة (www.men.gov.ma) وكذا عبر الرابط (https://moutamadris.men.gov.ma)، واتباع مراحل محددة.

وتهم هذه المراحل تسجيل الدخول إلى خدمة تدقيق المعطيات باستعمال حساب البريد الإلكتروني للمترشح (ة) (Taalim.ma)؛ ثم معاينة معطيات بطاقة الترشيح الإلكترونية وجوبا من طرف المترشح(ة) المتضمنة للمعطيات الخاصة به والتي تم مسكها عبر منظومة مسار للتدبير المدرسي، مع المصادقة عليها إلكترونيا؛ وفي حالة وجود أخطاء في مسك المعطيات، يتولى المترشح(ة) مسك المعطيات الصحيحة في الحيز المخصص لذلك.

ويتعين على المترشح بعد ذلك طباعة طلب تصحيح معطيات المترشح(ة) الذي يتضمن بالإضافة إلى المعطيات الخاطئة، المعطيات الصحيحة التي تم مسكها من طرف المترشح(ة)؛ ثم إيداع طلب التصحيح، مصحوبا بالوثائق الضرورية، لدى إدارة المؤسسة التي ينتمي إليها المترشح(ة) 2017؛ وتصحيح الأخطاء التي تم بشأنها وضع طلب التصحيح من طرف المترشح(ة)، على صعيد المؤسسة عبر منظومة مسار للتدبير المدرسي وذلك في أجل أقصاه 30 ماي 2017.

ويخبر النظام المعلوماتي تلقائيا المترشحين الذين وضعوا طلبات لتصحيح معطياتهم، عبر البريد الإلكتروني، بإتمام عملية تصحيح الأخطاء الواردة في بطاقة الترشيح الإلكترونية. ويتعين على المترشح(ة) لزوما المصادقة على الصيغة النهائية وذلك قبل 30 ماي 2017.


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