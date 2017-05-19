عاجل وبالصور..شوفو شنو لقاو أعوان السلطة ورجال شرطة باللباس المدني عند مواطنين بغاو يشوفو الملك خلال صلاة الجمعة بفاس ﻿

حجز أعوان سلطة ورجال أمن باللباس المدني، قبل قليل من يومه الجمعة، العشرات من الرسائل التي كان مواطنون يحاولون إيصالها للملك محمد السادس، خلال أدائه لصلاة الجمعة بمسجد الأميرة للا سلمى، بحي باب

"شوف تيفي"

حجز أعوان سلطة ورجال أمن باللباس المدني، قبل قليل من يومه الجمعة، العشرات من الرسائل التي كان مواطنون يحاولون إيصالها للملك محمد السادس، خلال أدائه لصلاة الجمعة بمسجد الأميرة للا سلمى، بحي باب الفتوح بمدينة فاس.

وتوصلت "شوف تيفي" بصور، تظهر العدد الكبير من الرسائل المحجوزة من طرف رجال السلطة، وقد أكد مصدر القناة، أن حضور الملك إلى المسجد، مر في أجواء رائعة، حيث عبر أبناء العاصمة العلمية عن سعادتهم الكبيرة التي لا توصف، بعد رؤية الملك.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، من المنتظر أن يدشن العديد من المشاريع التنموية والاجتماعية والاقتصادية بمدينة فاس خلال الأيام القليلة المقبلة.



