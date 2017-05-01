سابقة : الملك محمد السادس يُدشن ''مسجدا باسم الأميرة للا سلمى'' بفاس ويؤدي به صلاة الجمعة ﻿

أشرف الملك محمد السادس، بساحة الميزان بفاس، على تدشين مسجد تفضل جلالته فأطلق عليه اسم ''مسجد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى''، قبل أن يؤدي به جلالته صلاة الجمعة. وقد شيد المسجد الجديد الذي يتسع

شوف تيفي : و م ع

أشرف الملك محمد السادس، بساحة الميزان بفاس، على تدشين مسجد تفضل جلالته فأطلق عليه اسم "مسجد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى"، قبل أن يؤدي به جلالته صلاة الجمعة. وقد شيد المسجد الجديد الذي يتسع لأزيد من 3000 مصل ومصلية، من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بغلاف مالي تناهز قيمته 25 مليون درهم.

ويشتمل "مسجد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى"، المنجز وفقا للنمط المعماري المغربي الأصيل، على جميع المرافق الضرورية للمصلين والقيمين على أداء الشعائر الدينية، حيث يحتوي على قاعتين للصلاة، ومدرسة قرآنية، وقاعات للأنشطة النسوية، وسكنين للإمام والمؤذن، ومحلات تجارية وفضاءات خضراء.

ويعكس تدشين أمير المؤمنين لهذا الصرح الديني الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته للشأن الديني وعزمه الموصول على تمكين المملكة من مساجد تزاوج بين عنصري الوظيفية والجمالية، حتى يكون بوسع المؤمنين تأدية شعائرهم في أفضل الظروف.

كما تنسجم هذه المنشأة الدينية، تمام الانسجام، مع سياسة الدولة المتعلقة بتشييد المساجد، وذلك في إطار برنامج تمت بلورته وفقا لحاجيات المؤمنين، مع الحرص على ضمان توزيع متناغم لأماكن العبادة على مختلف جهات المملكة.



