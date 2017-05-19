بالصورة: لطيفة رأفت والستاتي في ديو شعبي ﻿

''شوف تيفي''
نشر فنان الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة جمعته بالفنانة القديرة لطيفة رأفت، أكد من خلالها وجود عمل فني سيجمعهما قريبا، وصفه بـ ''مفاجأة الموسم''.
وتفاعل عشاق الستاتي ولطيفة رأفت مع الصورة، حيث عبر العديد منهم عن انتظارهم بفارغ الصبر ظهور جديدهما الفني، الذي سيجمعهما لأول مرة، بينما أشار آخرون إلى أن الستاتي ولطيفة رأفت، من المحتمل أن يعيدا غناء إحدى الأغاني الشعبية القديمة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.