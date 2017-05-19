بالصورة: لطيفة رأفت والستاتي في ديو شعبي ﻿

نشر فنان الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة جمعته بالفنانة القديرة لطيفة رأفت، أكد من خلالها وجود عمل فني سيجمعهما قريبا، وصفه بـ ''مفاجأة الموسم''.

''شوف تيفي''

نشر فنان الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة جمعته بالفنانة القديرة لطيفة رأفت، أكد من خلالها وجود عمل فني سيجمعهما قريبا، وصفه بـ ''مفاجأة الموسم''.

وتفاعل عشاق الستاتي ولطيفة رأفت مع الصورة، حيث عبر العديد منهم عن انتظارهم بفارغ الصبر ظهور جديدهما الفني، الذي سيجمعهما لأول مرة، بينما أشار آخرون إلى أن الستاتي ولطيفة رأفت، من المحتمل أن يعيدا غناء إحدى الأغاني الشعبية القديمة.