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مثير وبالصورة..الأجنبية لورا صديقة سعد لمجرد عروسة بمدينة طنجة

بتاريــخ : 19 ماي 2017 / 14:28 مثير وبالصورة..الأجنبية لورا صديقة سعد لمجرد عروسة بمدينة طنجة | ثقافة و فنون
مثير وبالصورة..الأجنبية لورا صديقة سعد لمجرد عروسة بمدينة طنجة
نشرت لورا فريسون، عارضة الأزياء الإيطالية قبل قليل من يومه الجمعة على حسابها الخاص بالفايسبوك، صورة لها وهي ترتدي اللباس التقليدي الخاص بالأعراس بالمغرب خلال تواجدها بعرض للأزياء بمدينة طنجة.

"شوف تيفي"

نشرت لورا فريسون، عارضة الأزياء الإيطالية قبل قليل من يومه الجمعة على حسابها الخاص بالفايسبوك، صورة لها وهي ترتدي اللباس التقليدي الخاص بالأعراس بالمغرب خلال تواجدها بعرض للأزياء بمدينة طنجة.

وتفاعل النشطاء المغاربة مع صورة الإيطالية، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بها، موضحين أن اللباس التقليدي المغربي، وصل للعالميةـ وأصبح محط اهتمام أشهر المصممين وأيضا عارضات الأزياء الراغبات في الحصول على الشهرة.

تجدر الإشارة إلى أن المغاربة، تعرفوا على لورا فريسون، عقب مشاركتها في فيديو كليب أغنية "غلطانة" للفنان المغربي سعد المجرد، وأيضا بعد ظهورها في العديد من الفيديوهات والصور رفقة "المعلم" وفنانيين آخرين بمدينة مراكش.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عارضة الأزياء مدينة طنجة سعد المجرد

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