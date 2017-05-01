موقف ''حركة التوحيد الإصلاح'' من العثماني يغضب الموالين ''لبن كيران'' ﻿

إنضاف رئيس حركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الشيخي، إلى دائرة المغضوب عليهم من قبل المدافعين عن تصور بن كيران، بعد رسالته ''التربوية'' الأخيرة الموجهة لأعضاء الحزب والحركة يدعوهم فيها التوقف عن

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إنضاف رئيس حركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الشيخي، إلى دائرة المغضوب عليهم من قبل المدافعين عن تصور بن كيران، بعد رسالته ''التربوية'' الأخيرة الموجهة لأعضاء الحزب والحركة يدعوهم فيها التوقف عن الخوض في مشاورات تشكيل حكومة سعد الدين العثماني.



وحسب الرسالة ''التربوية'' التي أوردها موقع حركة التوحيد والإصلاح، دعا المسؤول الأول عن الذراع الدعوية لحزب ''البيجيدي''، جميع الأعضاء في الحركة والحزب، إلى الكف عن الحديث حول سعد الدين العثماني وزملائه الوزراء بالحكومة، محذرا من التشكيك في أعضاء الحزب المتواجدين بالحكومة.



وأغضبت الرسالة، أبرز الصقور المدافعين عن رؤية عبد الإله بن كيران وتياره داخل الحزب، حيث إتهموا في تدوينات مباشرة، ''عبد الرحيم الشيخي'' بالدفاع عن ممثليها داخل الحكومة، في إشارة ''لمحمد يتيم'' و''مصطفى الخلفي'' العضوان بالمكتب التنفيدي للحركة.



ويتزامن الغضب والإحتقان الجديد، مع زيارة خاطفة لعبد الإله بن كيران لمقر الحزب يوم أمس، حيث ينتظر عقد إجتماع للأمانة العامة للحزب خلال الساعات المقبلة، للحسم في المشاكل الداخلية للحزب والنظر في الدعوات المتتالية لعقد برلمان الحزب لمحاسبة سعد الدين العثماني واللجنة المرافقة له خلال مشاورات تشكيل الحكومة الثانية برئاسة حزب ''المصباح''.





