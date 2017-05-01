فيديو جد صادم : عاملة نظافة كضرب رضيع بطريقة بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب ﻿

اهتز موقع التواصل الاجتماعي''فايسبوك'' يومه الجمعة، بعد انتشار فيديو صادم يهز النفوس ويدمي القلوب، يوثق قيام خادمة بتعنيف وتعذيب رضيع بطريقة لا تصدق.



"شوف تيفي"



اهتز موقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك" يومه الجمعة، بعد انتشار فيديو صادم يهز النفوس ويدمي القلوب، يوثق قيام خادمة بتعنيف وتعذيب رضيع بطريقة لا تصدق.

ويظهر هذا الفيديو المؤلم، الذي تبلغ مدته دقيقتان، خادمة وهي تقوم بتعذيب الرضيع وصفعه على وجهه دون رحمة، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون بكثافة، معبرين عن غضبهم واستيائهم الشديدين، مؤكدين بأن بعض الخادمات، يقمن بتعنيف الرضع الأبرياء انتقاما من مشغلاتهن.

ومن جهة أخرى، حمل نشطاء مسؤولية ما وقع للرضيع لوالدته التي أهملته وتركته فريسة للخادمة التي استغلت انفرادها به لتمارس عليه شتى أنواع التعذيب والتعنيف.



