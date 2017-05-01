تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة ذبح فتاة قاصر من الوريد إلى الوريد ضواحي فاس ﻿

في جديد العثور على فتاة قاصر، تبلغ من العمر قيد حياتها 14 سنة، مذبوحة من الوريد إلى الوريد بتبودة ضواحي فاس، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الضحية، أخضعت للتشريح الطبي بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني

"شوف تيفي"

في جديد العثور على فتاة قاصر، تبلغ من العمر قيد حياتها 14 سنة، مذبوحة من الوريد إلى الوريد بتبودة ضواحي فاس، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الضحية، أخضعت للتشريح الطبي بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، بأمر من النيابة العامة.

وأكد المصدر ذاته أن المنطقة، التي عثر فيها على القتيلة، تدعى بالضبط "بئر طم طم"، وهي منطقة مهجورة توجد بين فاس وصفرو، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الملكي، تسابق الزمن للكشف عن هوية القاتل، وأيضا عن هوية الضحية التي ما تزال مجهولة.

وأكد المصدر ذاته أن مواطنين، كانوا وراء العثور على الفتاة مذبوحة من الوريد إلى الوريد وهي ملفوفة بكيس بلاستيكي وهو ما جعلهم يسارعون إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي.



