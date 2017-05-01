 مجلس النواب يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة: لطيفة رأفت والستاتي في ديو شعبي | ثقافة و فنون

بالصورة: لطيفة رأفت والستاتي في ديو شعبي

مثير وبالصورة..الأجنبية لورا صديقة سعد لمجرد عروسة بمدينة طنجة | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..الأجنبية لورا صديقة سعد لمجرد عروسة بمدينة طنجة

موقف حركة التوحيد الإصلاح من العثماني يغضب الموالين لبن كيران | بوليتيك

موقف ''حركة التوحيد الإصلاح'' من العثماني يغضب الموالين ''لبن كيران''

فيديو جد صادم : عاملة نظافة كضرب رضيع بطريقة بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم : عاملة نظافة كضرب رضيع بطريقة بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب

تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة ذبح فتاة قاصر من الوريد إلى الوريد ضواحي فاس | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة ذبح فتاة قاصر من الوريد إلى الوريد ضواحي فاس

مجلس النواب يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة | بوليتيك

مجلس النواب يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة

عاجل:هذا ما يقع في هذه اللحظات بمنزل الإعلامية الراحل سميرة الفيزازي بالرباط | مجتمع

عاجل:هذا ما يقع في هذه اللحظات بمنزل الإعلامية الراحل سميرة الفيزازي بالرباط

لأول مرة ..مشارك في للا لعروسة يكشف أسرار جديدة عن البرنامج‎ | مجتمع

لأول مرة ..مشارك في للا لعروسة يكشف أسرار جديدة عن البرنامج‎

رسميا : و خلافا لكل ما راج.. هذه حقيقة ارتفاع أسعار لقاح المينانجيت | مجتمع

رسميا : و خلافا لكل ما راج.. هذه حقيقة ارتفاع أسعار لقاح المينانجيت

وحدة الوطن خط أحمر

مجلس النواب يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة

بتاريــخ : 19 ماي 2017 / 13:50 مجلس النواب يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة | بوليتيك
مجلس النواب يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة
يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، التي سيجيب عنها رئيس الحكومة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، التي سيجيب عنها رئيس الحكومة.

وأفاد بلاغ للمجلس بأن الجلسة، التي ستنطلق ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السياسة العامة النظام الداخلي جلسة عمومية الأسئلة الشفهية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

موقف حركة التوحيد الإصلاح من العثماني يغضب الموالين لبن كيران | بوليتيك

موقف ''حركة التوحيد الإصلاح'' من العثماني يغضب الموالين ''لبن كيران''

بالصورة..هذا هو الجزائري الذي اعتدى على نائب السفير المغربي في سان لوسي | بوليتيك

بالصورة..هذا هو الجزائري الذي اعتدى على نائب السفير المغربي في سان لوسي

جمعية فرنسية.. انسحاب المتهمين في أحداث اكديم ازيك احتقار للضحايا وأسرهم | بوليتيك

جمعية فرنسية.. انسحاب المتهمين في أحداث اكديم ازيك احتقار للضحايا وأسرهم

خطير وبالصور..مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية يعتدي جسديا على دبلوماسي مغربي | بوليتيك

خطير وبالصور..مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية يعتدي جسديا على دبلوماسي مغربي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مؤثر.. بهذه الطريقة ودعت القناة الأولى سيدة الطقس الأولى سميرة الفيزازي | قنوات أخرى
منذ 16 دقيقة

فيديو مؤثر.. بهذه الطريقة ودعت القناة الأولى سيدة الطقس الأولى سميرة الفيزازي

فيديو | ديزي دروس وكومي يفاجئان جمهور موازين بصعودهما رفقة La Fouine ويشعلان منصة سلا بأغنية فوق الشواية | قنوات أخرى

فيديو | ديزي دروس وكومي يفاجئان جمهور موازين بصعودهما رفقة La Fouine ويشعلان منصة سلا بأغنية فوق الشواية

فيديو رائع.. تامر حسني يغني مع الطفلة عائشة وجو مرح تخلقه الطفلة المغربية يضحك النجم المصري | قنوات أخرى

فيديو رائع.. تامر حسني يغني مع الطفلة عائشة وجو مرح تخلقه الطفلة المغربية يضحك النجم المصري

بالفيديو..آخر ظهور للإعلامية سميرة الفيزازي و هي تتكلم بالريفية بعد إصابتها بالسرطان‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..آخر ظهور للإعلامية سميرة الفيزازي و هي تتكلم بالريفية بعد إصابتها بالسرطان‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة: لطيفة رأفت والستاتي في ديو شعبي | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

بالصورة: لطيفة رأفت والستاتي في ديو شعبي

مثير وبالصورة..الأجنبية لورا صديقة سعد لمجرد عروسة بمدينة طنجة | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..الأجنبية لورا صديقة سعد لمجرد عروسة بمدينة طنجة

موقف حركة التوحيد الإصلاح من العثماني يغضب الموالين لبن كيران | بوليتيك

موقف ''حركة التوحيد الإصلاح'' من العثماني يغضب الموالين ''لبن كيران''

فيديو جد صادم : عاملة نظافة كضرب رضيع بطريقة بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم : عاملة نظافة كضرب رضيع بطريقة بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب

﻿ ﻿
أمس 12:55 GMT

عاجل و صادم.. بوليسية حْصلها راجلها البوليسي فشقة مع صاحبو المُقاول فسلا وها شنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.