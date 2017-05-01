مجلس النواب يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة ﻿

"شوف تيفي"+"و م ع"
يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، التي سيجيب عنها رئيس الحكومة.
وأفاد بلاغ للمجلس بأن الجلسة، التي ستنطلق ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي.
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