عاجل:هذا ما يقع في هذه اللحظات بمنزل الإعلامية الراحل سميرة الفيزازي بالرباط ﻿

عاينت ''شوف تيفي'' أن أجواء من الحزن و الألم تعم أرجاء منزل الإعلامية الراحلة سميرة الفيزازي بالرباط قبل نقل جثمانها إلى مقبرة الرياض بالعاصمة الإدارية.

شوف تيفي



عاينت "شوف تيفي" أن أجواء من الحزن و الألم تعم أرجاء منزل الإعلامية الراحلة سميرة الفيزازي بالرباط قبل نقل جثمانها إلى مقبرة الرياض بالعاصمة الإدارية.



و حسب مصادرنا، توافد عدد من الإعلاميين و أصدقاء الراحلة لمنزلها مقدمين التعازي لبنات و عائلة الفقيدة.



و ستوارى الراحلة الثرى ظهر اليوم الجمعة بمقبرة حي الرياض بالرباط.

و كانت ابنة الراحلة قد أبلغت "شوف تيفي"، صباح اليوم بخبر وفاة والدتها الإعلامية التي اشتهرت عند المغاربة بتقديمها للنشرات الجوية بعد صراع طويل مع مرض السرطان لم ينفع معه علاج.

تعازينا الحارة لعائلة المرحومة ..إنا لله وإنا لله إليه راجعون .