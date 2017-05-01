رسميا : و خلافا لكل ما راج.. هذه حقيقة ارتفاع أسعار لقاح المينانجيت ﻿

نفى معهد باستور المغرب من خلال بلاغ أصدره صباح اليوم الجمعة توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن يكون سعر لقاح المينانجيت قد عرف ارتفاعا في الآونة الأخيرة عكس ما تم تداوله مؤخرا ببعض المنابر الإعلامية

شوف تيفي :

نفى معهد باستور المغرب من خلال بلاغ أصدره صباح اليوم الجمعة توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن يكون سعر لقاح المينانجيت قد عرف ارتفاعا في الآونة الأخيرة عكس ما تم تداوله مؤخرا ببعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي.

وفي هذا الصدد، كشفت إدارة معهد باستور عن سعر لقاح المينانجيت والمثمتل في نوعين من اللقاحات ضد المرض المذكور، ويتعلق الأمر بكل من لقاح MENCEVAX،MENOMUNE POLYSACCHARIDIQUE بثمن 250 درهما.

ولقاح MENACTRA CONJUGUÉ بثمن 750 درهما.

وأضاف البلاغ، أن لقاح ميناكطرا الذي يبلغ سعره 3 أضعاف سعر لقاح مينسيفاكس مينومون يتميز بكونه لقاحا يضمن الحماية لمدة 5 سنوات على الأقل، فيما لا تتجاوز مدة اللقاح الاخر ثلاث سنوات.

هذا ومن أجل ضمان تلقيح كل الراغبين في التوجه إلى الديار المقدسة لأداء العمرة ومناسك الحج، فإن المعهد اتخد كل الإجراءات الضرورية لتوفير اللقاح لكل الفئات العمرية وذلك بنهج مقاربة شمولية تأخد بعين الإعتبار المخزون المتوفر حاليا.

وأفاد البلاغ أنه تفاديا لنفاذ المخزون، فإن إدارة المعهد وبإشراف من وزارة الصحة قامت بتوفير مخزون الأمان للموسم الحالي والموسم المقبل من اللقاحات السالفة الذكر، ضمانا لخدمة المواطنين الراغبين في أداء العمرة والحج وذلك وفقا لإستراتيجية وزارة الصحة لضمان سلامة المواطنين.

جدير بالذكر، أن اللقاح ضد الحمى الشوكية مينسيفاكس ومينومون قد تم توقيف تصنيعه من طرف الشركات العالمية المنتجة لهذا النوع من اللقاحات.