الجسم الصحفي بالمغرب حزين لوفاة سيدة الطقس الأولى الراحلة سميرة الفيزازي ﻿

نعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزميلة سميرة الفيزازي، التي وافتها المنية، يومه الجمعة، بمنزل أسرتها بالرباط، بعد صراع مع السرطان ، وعبرت في الوقت نفسه عن تلقيها لخبر وفاتها ببالغ الأسى

"شوف تيفي"

نعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزميلة سميرة الفيزازي، التي وافتها المنية، يومه الجمعة، بمنزل أسرتها بالرباط، بعد صراع مع السرطان ، وعبرت في الوقت نفسه عن تلقيها لخبر وفاتها ببالغ الأسى والحزن.

وأكدت النقابة في بلاغ، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن الزميلة سميرة، تعد من أبرز الوجوه الإعلامية، حيث اشتهرت بتقديمها لنشرات الأرصاد الجوية على القناة الأولى بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منذ عام 1984، ولهذا فإنه وأمام هذا المصاب الجلل، تتقدم النقابة بتعازيها الحارة إلى أسرتها وعائلتها وإلى جميع الزملاء والزميلات في الصحافة والإعلام الوطني، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.