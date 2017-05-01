خطير.. مغربي يشرمل رجال شرطة وعسكريين بمحطة للقطار ﻿

شهدت المحطة المركزية للقطارات بمدينة ميلانو، ليلة أمس الخميس، واقعة خطيرة، بطلها شاب مغربي، هاجم رجال شرطة وعسكريين بواسطة السلاح الأبيض.

"شوف تيفي"

شهدت المحطة المركزية للقطارات بمدينة ميلانو، ليلة أمس الخميس، واقعة خطيرة، بطلها شاب مغربي، هاجم رجال شرطة وعسكريين بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب مصادر إعلامية إيطالية، فإن المغربي البالغ من العمر 21 سنة، اعتدى بواسطة السلاح الأبيض على رجال شرطة وعسكري لأسباب تبقى مجهولة، قبل أن يتم إيقافه.

وأضافت المصادر ذاتها أن المغربي المعني بالأمر، من مواليد إيطاليا، وقد سجن سابقا بسبب تورطه في الاتجار بالمخدرات، مشيرة إلى أن الهجوم، أسفر عن إصابة شرطيين وجندي بجروح متفاوتة الخطورة.