حصري..هذه هي حقيقة تعرض طاقم قناة ''دوزيم'' لاعتداء بمسيرة الحسيمة ﻿

نفى حسن لحمادي، صحافي القناة الثانية ''دوزيم'' في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، تعرضه لاعتداء، رفقة طاقم القناة من طرف مشاركين في المسيرة التي نظمت أمس بمدينة الحسيمة.

''شوف تيفي''

نفى حسن لحمادي، صحافي القناة الثانية ''دوزيم'' في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، تعرضه لاعتداء، رفقة طاقم القناة من طرف مشاركين في المسيرة التي نظمت أمس بمدينة الحسيمة.

وأوضح لحمادي أن بعض المشاركين في المسيرة، عاتبوا الطاقم فقط على عدم تغطية الوقفات السابقة وتتبع شؤون مدينة الحسيمة، ما جعله يوضح لهم بأن القناة تتوفر على مكتب بالمدينة ويقوم طاقم القناة بتصوير ريبورتاجات خاصة بالمدينة في العديد من المرات.

وأكد لحمادي أن المعاتبين، تفهموا الأمر، وانصرفوا إلى حال سبيلهم للمشاركة في المسيرة بشكل عادي وطبيعي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه المسيرة كانت سلمية وحضارية بامتياز، وقد مرت في أجواء رائعة وهادئة.

وأشاد كذلك لحمادي بالدور الكبير الذي لعبته السلطات والمصالح الأمنية في تنظيم المسيرة، ما ساهم أيضا في مرورها في أجواء سلمية وصفها بالرائعة.