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بالصورة..هذا هو الجزائري الذي اعتدى على نائب السفير المغربي في سان لوسي

بتاريــخ : 19 ماي 2017 / 12:34 بالصورة..هذا هو الجزائري الذي اعتدى على نائب السفير المغربي في سان لوسي | بوليتيك
بالصورة..هذا هو الجزائري الذي اعتدى على نائب السفير المغربي في سان لوسي
حصلت ''شوف تيفي'' على صورة المسؤول الجزائري الذي اعتدى جسديا على نائب السفير المغربي في سان لوسي، خلال اجتماع للجنة التابعة للأمم المتحدة بإنهاء الاستعمار ، والذي يشغل منصب مدير عام في وزارة الخارجية

شوف تيفي:

حصلت "شوف تيفي" على صورة المسؤول الجزائري الذي اعتدى جسديا على نائب السفير المغربي في سان لوسي، خلال اجتماع للجنة التابعة للأمم المتحدة بإنهاء الاستعمار ، والذي يشغل منصب مدير عام في وزارة الخارجية الجزائرية.

واعتدى المسؤول رفيع في وزارة الخارجية الجزائرية جسدياً على دبلوماسي مغربي، الخميس، خلال اجتماع للجنة أممية في جزر الكاريبي.

و بعد هذا الاعتداء المقصود، ندد المغرب بتعرض "الخمليشي" لإعتداء جسدي من قبل مسؤول جزائري خلال اجتماع للجنة تابعة للأمم المتحدة في الكاريبي، حيث صرح مسؤول مغربي رفيع المستوى الخميس بأن "لجنة 24 الخاصة، التابعة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار، كانت تعقد الخميس اجتماعاً في جزيرة سانتا لوتشيا".

‫شوف تيفي

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