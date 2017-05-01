عاجل:بوليسي ينتحر بالدار البيضاء قبل صلاة الجمعة ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن رجل أمن ، وضع حدا لحياته بشقته بدرب غلف بالدار البيضاء قبل صلاة الجمعة.

شوف تيفي:

علمت " شوف تيفي" أن رجل أمن ، وضع حدا لحياته بشقته بدرب غلف بالدار البيضاء قبل صلاة الجمعة.

الشرطي الذي يبلغ قيد حياته 68 سنة و الذي من المرجح أن يكون متقاعدا، ألقى بنفسه من الطابق الثاني من عمارة المهدية الكائنة بالدار البيضاء.

وحسب ذات مصادرنا، قد تجمهر عدد من المواطنين حول الشرطي الذي سقط جثة هامدة،قبل وصول رجالة الوقاية المدنية.