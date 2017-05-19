عاجل..استعدادات أمنية في محيط المسجد الذي سيؤدي فيه الملك صلاة الجمعة بفاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المسجد الذي سيؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة، هو مسجد باب فتوح الميزان بمدينة فاس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المسجد الذي سيؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة، هو مسجد باب فتوح الميزان بمدينة فاس.

وحسب المصدر ذاته فإن مدينة فاس، تعرف في هذه اللحظات من يومه الجمعة، حركة غير عادية، استعدادا لاستقبال الملك محمد السادس، الذي حل بالعاصمة العلمية أول أمس الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، من المنتظر أن يدشن مجموعة من المشاريع التنموية والإقتصادية بمدينة فاس.



