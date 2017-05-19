 عاجل..استعدادات أمنية في محيط المسجد الذي سيؤدي فيه الملك صلاة الجمعة بفاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..هذه هي حقيقة تعرض طاقم قناة دوزيم لاعتداء بمسيرة الحسيمة | مجتمع

حصري..هذه هي حقيقة تعرض طاقم قناة ''دوزيم'' لاعتداء بمسيرة الحسيمة

بالصورة..هذا هو الجزائري الذي اعتدى على نائب السفير المغربي في سان لوسي | بوليتيك

بالصورة..هذا هو الجزائري الذي اعتدى على نائب السفير المغربي في سان لوسي

عاجل:بوليسي ينتحر بالدار البيضاء قبل صلاة الجمعة | مجتمع

عاجل:بوليسي ينتحر بالدار البيضاء قبل صلاة الجمعة

عاجل..استعدادات أمنية في محيط المسجد الذي سيؤدي فيه الملك صلاة الجمعة بفاس | مجتمع

عاجل..استعدادات أمنية في محيط المسجد الذي سيؤدي فيه الملك صلاة الجمعة بفاس

فضيحة وبالصور.. أدومي أشهر مثلي في المغرب تعرا في المباشر بالفايسبوك..والمغاربة كاعيين | مجتمع

فضيحة وبالصور.. أدومي أشهر مثلي في المغرب تعرا في المباشر بالفايسبوك..والمغاربة كاعيين

خطير...أزمة دبلوماسية بين المغرب والجزائر بعد الإعتداء بالضرب والجرح على مسؤول مغربي بجزر الكراييب | دولي

خطير...أزمة دبلوماسية بين المغرب والجزائر بعد الإعتداء بالضرب والجرح على مسؤول مغربي ''بجزر

خطير:قبل رمضان.. مضاربة خايبة بين مغاربة وسط مسجد..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير:قبل رمضان.. مضاربة خايبة بين مغاربة وسط مسجد..وها شنو وقع

بالفيديو..فنان عربي مشهور يجري عملية جراحية مستعجلة بسبب هذا المرض | ثقافة و فنون

بالفيديو..فنان عربي مشهور يجري عملية جراحية مستعجلة بسبب هذا المرض

عاجل:هذا ما كشفت عنه عائلة سيدة الطقس الأولى سميرة الفيزازي بعد وفاتها | مجتمع

عاجل:هذا ما كشفت عنه عائلة سيدة الطقس الأولى سميرة الفيزازي بعد وفاتها

وحدة الوطن خط أحمر

عاجل..استعدادات أمنية في محيط المسجد الذي سيؤدي فيه الملك صلاة الجمعة بفاس

بتاريــخ : 19 ماي 2017 / 12:18 عاجل..استعدادات أمنية في محيط المسجد الذي سيؤدي فيه الملك صلاة الجمعة بفاس | مجتمع
عاجل..استعدادات أمنية في محيط المسجد الذي سيؤدي فيه الملك صلاة الجمعة بفاس
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المسجد الذي سيؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة، هو مسجد باب فتوح الميزان بمدينة فاس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المسجد الذي سيؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة، هو مسجد باب فتوح الميزان بمدينة فاس.

وحسب المصدر ذاته فإن مدينة فاس، تعرف في هذه اللحظات من يومه الجمعة، حركة غير عادية، استعدادا لاستقبال الملك محمد السادس، الذي حل بالعاصمة العلمية أول أمس الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، من المنتظر أن يدشن مجموعة من المشاريع التنموية والإقتصادية بمدينة فاس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة فاس الملك محمد السادس العاصمة العلمية العلمية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري..هذه هي حقيقة تعرض طاقم قناة دوزيم لاعتداء بمسيرة الحسيمة | مجتمع

حصري..هذه هي حقيقة تعرض طاقم قناة ''دوزيم'' لاعتداء بمسيرة الحسيمة

عاجل:بوليسي ينتحر بالدار البيضاء قبل صلاة الجمعة | مجتمع

عاجل:بوليسي ينتحر بالدار البيضاء قبل صلاة الجمعة

فضيحة وبالصور.. أدومي أشهر مثلي في المغرب تعرا في المباشر بالفايسبوك..والمغاربة كاعيين | مجتمع

فضيحة وبالصور.. أدومي أشهر مثلي في المغرب تعرا في المباشر بالفايسبوك..والمغاربة كاعيين

عاجل:هذا ما كشفت عنه عائلة سيدة الطقس الأولى سميرة الفيزازي بعد وفاتها | مجتمع

عاجل:هذا ما كشفت عنه عائلة سيدة الطقس الأولى سميرة الفيزازي بعد وفاتها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو | ديزي دروس وكومي يفاجئان جمهور موازين بصعودهما رفقة La Fouine ويشعلان منصة سلا بأغنية فوق الشواية | قنوات أخرى
منذ 43 دقيقة

فيديو | ديزي دروس وكومي يفاجئان جمهور موازين بصعودهما رفقة La Fouine ويشعلان منصة سلا بأغنية فوق الشواية

فيديو رائع.. تامر حسني يغني مع الطفلة عائشة وجو مرح تخلقه الطفلة المغربية يضحك النجم المصري | قنوات أخرى

فيديو رائع.. تامر حسني يغني مع الطفلة عائشة وجو مرح تخلقه الطفلة المغربية يضحك النجم المصري

بالفيديو..آخر ظهور للإعلامية سميرة الفيزازي و هي تتكلم بالريفية بعد إصابتها بالسرطان‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..آخر ظهور للإعلامية سميرة الفيزازي و هي تتكلم بالريفية بعد إصابتها بالسرطان‎

توجيه تهم القتل والشروع بالقتل لمنفذ عملية الدهس في نيويورك | قنوات أخرى

توجيه تهم القتل والشروع بالقتل لمنفذ عملية الدهس في نيويورك

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حصري..هذه هي حقيقة تعرض طاقم قناة دوزيم لاعتداء بمسيرة الحسيمة | مجتمع
منذ 4 دقائق

حصري..هذه هي حقيقة تعرض طاقم قناة ''دوزيم'' لاعتداء بمسيرة الحسيمة

بالصورة..هذا هو الجزائري الذي اعتدى على نائب السفير المغربي في سان لوسي | بوليتيك

بالصورة..هذا هو الجزائري الذي اعتدى على نائب السفير المغربي في سان لوسي

عاجل:بوليسي ينتحر بالدار البيضاء قبل صلاة الجمعة | مجتمع

عاجل:بوليسي ينتحر بالدار البيضاء قبل صلاة الجمعة

عاجل..استعدادات أمنية في محيط المسجد الذي سيؤدي فيه الملك صلاة الجمعة بفاس | مجتمع

عاجل..استعدادات أمنية في محيط المسجد الذي سيؤدي فيه الملك صلاة الجمعة بفاس

﻿ ﻿
أمس 12:55 GMT

عاجل و صادم.. بوليسية حْصلها راجلها البوليسي فشقة مع صاحبو المُقاول فسلا وها شنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.