فضيحة وبالصور.. أدومي أشهر مثلي في المغرب تعرا في المباشر بالفايسبوك..والمغاربة كاعيين ﻿

عبر النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم الشديدين من المدعو ''أدومي''، الذي ظهر في الساعات الأولى من يومه الجمعة، في مقطع فيديو مباشر على ''فايسبوك'' وهو يرقص عاريا ويقوم

"شوف تيفي"

عبر النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم الشديدين من المدعو "أدومي"، الذي ظهر في الساعات الأولى من يومه الجمعة، في مقطع فيديو مباشر على "فايسبوك" وهو يرقص عاريا ويقوم بحركات إباحية مثيرة للجدل.

وأكد جميع من شاهد فيديو "أدومي" أن هذا الأخير، تجاوز حدوده بظهوره عاريا، وهو يرتدي فقط ملابسه الداخلية، ما جعل بعضهم يوجه له السب والقذف حتى يتوقف عن حركاته التي تم اعتبارها مهينة للرجولة وخادشة للحياء.



