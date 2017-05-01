خطير...أزمة دبلوماسية بين المغرب والجزائر بعد الإعتداء بالضرب والجرح على مسؤول مغربي ''بجزر الكراييب'' ﻿

في سابقة من نوعها، قام مسؤول جزائري يشغل منصب مدير عام في وزارة الخارجية بالإعتداء جسديا على ''محمد علي الخمليشي''، نائب السفير المغربي في سان لوسي، خلال اجتماع للجنة التابعة للأمم المتحدة بإنهاء

بوليتيك

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في سابقة من نوعها، قام مسؤول جزائري يشغل منصب مدير عام في وزارة الخارجية بالإعتداء جسديا على ''محمد علي الخمليشي''، نائب السفير المغربي في سان لوسي، خلال اجتماع للجنة التابعة للأمم المتحدة بإنهاء الاستعمار، حين اعترض ممثلو الدبلوماسية المغاربة على مشاركة البوليساريو في هذا الاجتماع.



وحسب مصادر مطلعة، فالمسؤول الجزائري، وأمام ضعفه بسبب إستماتة الدبلوماسي المغربي الذي اعترض على وجود ممثلي البوليساريو في الاجتماع، هاجمه وإعتدى عليه جسديا، وأسقطه أرضا أمام ذهول الحاضرين، قبل أن يتم تقديم الإسعافات إليه تحت أنظار ممثلي الدول في اجتماع اللجنة التابعة للأمم المتحدة.



وندد المغرب بتعرض ''الخمليشي'' لإعتداء جسدي من قبل مسؤول جزائري خلال اجتماع للجنة تابعة للأمم المتحدة في الكاريبي، حيث صرح مسؤول مغربي رفيع المستوى الخميس بأن ''لجنة 24 الخاصة، التابعة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار، كانت تعقد الخميس اجتماعاً في جزيرة سانتا لوتشيا''.



وأوضح المسؤول أنه ''في السنوات الأخيرة، تطرح مشكلة تمثيل الأقاليم الجنوبية للمغرب في كل الاجتماعات، إذ يعترض ممثلوا المغرب على حضور جبهة البوليساريو''، حيث قام سفيان ميموني، المدير العام في وزارة الخارجية الجزائرية، بالاعتداء جسدياً على نائب سفيرنا إلى سانتا لوتشيا''.

وتابع المسؤول وهو يحمل صوراً لدعم أقواله، ''إضطر الدبلوماسي إلى التوجه إلى المستشفى، بينما تم تعليق الاجتماع وتقديم شكوى''، حيث يظهر في الصور رجل يرتدي بزة داكنة، وهو مدد أرضا، بينما يقوم أحد عناصر الإسعاف بتقديم العناية له.





