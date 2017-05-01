خطير:قبل رمضان.. مضاربة خايبة بين مغاربة وسط مسجد..وها شنو وقع ﻿

شهد مسجد ''باب السلام'' بمدينة فينتيميليا الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري، عراكا خطيرا بين مغاربة مهاجرين، بسبب تصفية حسابات حول الأحق بتسيير شؤون هذا المسجد.

"شوف تيفي"

شهد مسجد "باب السلام" بمدينة فينتيميليا الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري، عراكا خطيرا بين مغاربة مهاجرين، بسبب تصفية حسابات حول الأحق بتسيير شؤون هذا المسجد.

وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن صراعا وقع بين عناصر جمعية مكلفة بتسيير مسجد المدينة الإيطالية المذكورة، للتطور الأمور إلى تبادل الضرب والسب وسط المسجد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة الإيطالية، تدخلت وقامت بإنهاء الصراع بين المتواجدين داخل المسجد، وأوقفت أربعة مغاربة.



