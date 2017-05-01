بالفيديو..فنان عربي مشهور يجري عملية جراحية مستعجلة بسبب هذا المرض ﻿

"شوف تيفي":
نشرت وسائل إعلام عربية، صباح يومه الجمعة، مقطع فيديو، يظهر الفنان الكويتي الشهير نبيل شعيل، وهو يرقد على سريره في المستشفى، عقب خضوعه لعملية جراحية مستعجلة.
وحسب موقع "النهار" اللبناني، فقد خضع الفنان نبيل شعيل أو بلبل الخليج، كما يلقب، لعملية جراحية عاجلة في أحد مستشفيات الكويت، بسبب معاناته من مرض على مستوى الظهر والركب.
وأضاف المصدر ذاته أن الفنان المذكور من المرتقب أن يبقى في المستشفى لبضعة أيام إلى أن تستقر حالته، وسيخضع بعد ذلك للعلاج الفيزيائي.
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