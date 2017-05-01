عاجل:هذا ما كشفت عنه عائلة سيدة الطقس الأولى سميرة الفيزازي بعد وفاتها ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من عائلة الإعلامية الشهيرة سميرة الفيزازي التي وافتها المنية يومه الجمعة، أن الراحلة ستوارى الثرى ظهر اليوم بمقبرة حي الرياض بالرباط.

شوف تيفي

علمت" شوف تيفي" من مصادر مقربة من عائلة الإعلامية الشهيرة سميرة الفيزازي التي وافتها المنية يومه الجمعة، أن الراحلة ستوارى الثرى ظهر اليوم بمقبرة حي الرياض بالرباط.

و كان ابنة الراحلة قد أبلغت "شوف تيفي"، صباح اليوم بخبر وفاة والدتها الإعلامية التي اشتهرت عند المغاربة بتقديمها للنشرات الجوية بعد صراع طويل مع مرض السرطان لم ينفع معه علاج.

تعازينا الحارة لعائلة المرحومة ..إنا لله وإنا لله إليه راجعون .







