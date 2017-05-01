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عاجل: وفاة الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي

بتاريــخ : 19 ماي 2017 / 10:25 عاجل: وفاة الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي | مجتمع
عاجل: وفاة الإعلامية المغربية الشهيرة سميرة الفيزازي
بكل حزن و أسى أبلغتنا ابنة الإعلامية الشهيرة بالمغرب سميرة الفيزازي،أن والدتها توفيت اليوم الجمعة في منزلها بمدينة الرباط بعد معاناة طويلة مع المرض الخبيث ''السرطان ''..

شوف تيفي:

بكل حزن و أسى أبلغتنا ابنة الإعلامية الشهيرة بالمغرب سميرة الفيزازي،أن والدتها توفيت اليوم الجمعة في منزلها بمدينة الرباط بعد معاناة طويلة مع المرض الخبيث "السرطان "..

و أسلمت سيدة الطقس الأولى روحها الطاهرة إلى بارئها بعد أسبوع على دخولها في مرحلة المرض الخطيرة..وقد اشتهرت المرحومة سميرة الفيزازي لدى المغاربة بطريقة تقديمها المتميزة لفقرة الأحوال الجوية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حيث اكتسبت شعبية كبيرة رفقة الفنان عزيز الفاضيلي حتى أضحت فقرة صغيرة في آخر نشرة الأخبار الرئيسية الأكثر مشاهدة في التلفزيون المغربي آنذاك...تعازينا الحارة لعائلة المرحومة ،.
وإنا لله وآنا إليه راجعون .


 

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