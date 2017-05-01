خطير وجد مروع..العثور على فتاة قاصر مذبوحة ضواحي فاس ﻿

كشف الشرطي المشهور هشام ملولي، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، عن العثور على فتاة شابة مذبوحة بمنطفة بني سادن رأس تبودة الموجودة ضواحي فاس.

"شوف تيفي"

كشف الشرطي المشهور هشام ملولي، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، عن العثور على فتاة شابة مذبوحة بمنطفة بني سادن رأس تبودة الموجودة ضواحي فاس.

وأوضح الملولي أن الفتاة الضحية، التي نشر بعض الصور لها وهي جثة هامدة تبلغ من العمر 15 سنة، داعيا في الوقت ذاته المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

وأوضح الملولي أنه سيكشف عن معطيات جديدة بخصوص هذه الجريمة البشعة، التي لم يتم إلى حدود الساعة الكشف عن هوية مرتكبها.