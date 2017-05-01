يا ربي السلامة..طفل يقتل طفلة بواسطة بندقية على المباشر بالفايسبوك+فيديو صادم ﻿

"شوف تيفي"
حادثة مأساوي، كما تم وصفه، هز الأرجنتين أمس الخميس، حينما قتل طفل أرجنتيني بالخطأ طفلة أخرى بينما كانت طفلة ثالثة تصورهما في بث مباشر على فايسبوك.
وفحسب موقع "سكاي نيوز" فإن طفلا في بلدة سانتا روزا يبلغ من العمر 12 سنة، أطلق الرصاص عن طريق الخطأ على وجه طفلة، من بندقية تعود لوالده وأرداها قتيلة،
وأضاف الموقع أن السلطات بالبلدة الأرجنتينية، أعلنت أنها تتعامل مع مقتل الطفلة على أنه حادث وليس جريمة قتل.
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