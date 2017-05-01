فضيحة: .شاب من نواحي أكادير صور فيديوهات لعشيقته عريانة و في أوضاع إباحية ثم هدد بنشر الصور ديالها...وها شنو وقع ﻿

قامت عناصر الدرك الملكي بأيت عميرة اقليم اشتوكة أيت باها، ليلة الخميس /الجمعة، بإيقاف شاب في عقده الثاني تورط في تهديد بنشر صور وفيديوها لعشيقته والتي ظهرت بها في أوضاع إباحية، و ذلك لإجبارها على

"شوف تيفي"

قامت عناصر الدرك الملكي بأيت عميرة اقليم اشتوكة أيت باها، ليلة الخميس /الجمعة، بإيقاف شاب في عقده الثاني تورط في تهديد بنشر صور وفيديوها لعشيقته والتي ظهرت بها في أوضاع إباحية، و ذلك لإجبارها على مواصلة ربط العلاقة الجنسية معه.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن مصالح الدرك الملكي، توصلت بشكاية من شابة، كشفت من خلالها أنها ضحية ابتزاز من طرف شاب، هددها بنشر صورها وفيديوهات لها وهي عارية، موضحة أن علاقة غير شرعية جمعت بينهما سابقا بعد أن تعرفا على بعضهما بمواقع التواصل الاجتماعي، وأمام رفضها مواصلة الاربتاط به، حاول إجبارها من خلال تهديدها بنشر الصور والفيديوهات.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، وخلال إيقافها الشاب، فتشت هاتفه النقال، وعثرت على فيديوهات وصور إباحية للضحية، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، بينما تمت متابعة الفتاة الشابة في حالة سراح.



