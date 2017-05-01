كوثر البراني وقادر الجابوني وبدر سلطان نجوم أزياء بالسعيدية ﻿

تحتضن مدينة السعيدية يومي 19 و20 ماي الجاري، عرضا للأزياء ''ألوان المتوسط''، المنظم من طرف جمعية ألوان المتوسط للثقافة والتنمية، بحضور العديد من الوجود الفنية المعروفة.

"شوف تيفي"

تحتضن مدينة السعيدية يومي 19 و20 ماي الجاري، عرضا للأزياء "ألوان المتوسط"، المنظم من طرف جمعية ألوان المتوسط للثقافة والتنمية، بحضور العديد من الوجود الفنية المعروفة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها، فإن هذا العرض سيكون بلمسة إفريقية، حيث تم اختيار دولة السنيغال كضيف شرف، وسيشارك في إحيائه مجموعة من الفنانين، من بينهم كوثر البراني خريجة برنامج أراب أيدول، والجزائري قادرالجابوني، والمغربي بدر سلطان.

وأكد المصدر ذاته أن الهدف من هذا المعرض، هو تقريب المغاربة من الثقافة والحضارة السنيغالية، وأيضا تعزيز الاستراتيجية المغربية الرامية لتعزيز موقع المغرب في قارته "الأم" إفريقيا.