مثير وبالصور.. طبع أقمصة عليها دعاء ''سير الله يجعل ربي يحفظك'' يشعل الفايسبوك ﻿

لقيت صورة تجمع فنانين مغاربة، يرتدون قميصا أسودا يحمل دعاء متداولا بين العامة ''سير الله يجعل ربي يحفظك''، إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن فحوى الصورة ومكان التقاطها

شوف تيفي

لقيت صورة تجمع فنانين مغاربة، يرتدون قميصا أسودا يحمل دعاء متداولا بين العامة "سير الله يجعل ربي يحفظك"، إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن فحوى الصورة ومكان التقاطها ومناسبتها.

وكشف مصدر فني لـ"شوف تيفي" أن الصورة تجمع فريق عمل مسلسل "قلوب تايهة"، والتي تظهر الفنانة المغربية فاطمة الزهراء بناصر بين المتواجدين في الصورة، وعبد السلام بوحسيني، وفاتي جمالي، ومساعد المخرج وغيرهم من الطاقم التقني، حيث يعكف الفريق الفني على استكمال باقي مشاهد المسلسل.

وأضاف المصدر ذاته أن مسلسل "قلوب تايهة" هو للمخرج ياسين فنان، حيث كان مقررا عرضه على القناة الأولى في شهر رمضان، إلا أن إدارة فيصل العرايشي منعته من البث، في حين البث في محتواه الذي وصفه مصدرنا بالمستوى الضعيف ودون المتوسط.



