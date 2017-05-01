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ها فين غادي يصلي الملك محمد السادس صلاة الجمعة بفاس

بتاريــخ : 19 ماي 2017 / 00:11 ها فين غادي يصلي الملك محمد السادس صلاة الجمعة بفاس | بوليتيك
ها فين غادي يصلي الملك محمد السادس صلاة الجمعة بفاس
من المنتظر أن يؤدي الملك محمد السادس الذي يقوم بزيارة رسمية لمدينة فاس، صلاة الجمعة في مسجد حديث البناء، في حي باب الفتوح التابع لمقاطعة جنان الورد، حسب ما علمت به ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة.

شوف تيفي

من المنتظر أن يؤدي الملك محمد السادس الذي يقوم بزيارة رسمية لمدينة فاس، صلاة الجمعة في مسجد حديث البناء، في حي باب الفتوح التابع لمقاطعة جنان الورد، حسب ما علمت به "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة.

ويقوم الملك محمد السادس بزيارة رسمية للعاصمة العلمية فاس، حيث سيتم تدشين مشاريع اجتماعية واقتصادية عديدة في العاصمة العلمية .

 

‫شوف تيفي

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فاس صلاةالجمعة عاصمة جنان الورد

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