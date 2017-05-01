مثير ولا يصدق .. شوفو شحال كتربح ديال الفلوس كيم كارديشيان من الفايسبوك والتويتر والأنستغرام في العام ﻿

كشفت إحدى شركات التجارة السويدية عن مداخيل المشاهير من مواقع التواصل والمدونون حول العالم، بفضل عدد متابعيهم الضخم.

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كشفت إحدى شركات التجارة السويدية عن مداخيل المشاهير من مواقع التواصل والمدونون حول العالم، بفضل عدد متابعيهم الضخم.

وخلقت عارضة الأزياء ومقدمة برامج الواقع كيم كارداشيان، الحدث والجدل، بعد أن تم الكشف أن ما تجنيه من مواقع التواصل الاجتماعي، يزيد عن الـ 300 ملايين دولار في العام.

وأضافت الصحيفة أن كارداشيان تمتلك حسابات شخصية على فيسبوك وسناب شات وتويتر وانستغرام، ويتابعها حوالي 224 مليون شخص من حول العالم، مشيرة إلى أنها تواصل نشر أحدث صورها على هذه الحسابات يوميا، خصوصا المثيرة جدا منها ، للحفاظ على معدل دخلها ثابتا.



