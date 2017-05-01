مثير .. ها بشحال حكمو على الخال مغتصب الأخوات الأربع القاصرات في الفنيدق ﻿

بعد الفضيحة والحدث الذي هز مدينة الفنيدق الساحرة، قضت محكمة الاستئناف بتطوان مساء أمس الأربعاء، بالحكم على مغتصب الأخوات الأربع بمدينة الفنيدق ب 20 سنة سجنا نافذة و تعويض قدره 500 ألف درهم .

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بعد الفضيحة والحدث الذي هز مدينة الفنيدق الساحرة، قضت محكمة الاستئناف بتطوان مساء أمس الأربعاء، بالحكم على مغتصب الأخوات الأربع بمدينة الفنيدق ب 20 سنة سجنا نافذة و تعويض قدره 500 ألف درهم .

وكشفت مصادر محلية مساء اليوم الخميس، أن القاضي وقع أقصى العقوبات في حق المجرم، خاصة وأنه استغل علاقة القرابة التي تجمعه بالطفلات الصغيرات ليعتدي على عرضهن.

وكانت الأم قد تقدمت بشكاية لمفوضية أمن الفنيدق تتهم خالها بالقيام باغتصاب فلذات أكبادها بعدما اكتشفت الحقيقة الصادمة، وهو الحدث الذي هز الرأي العام، نظرا لبشاعة الفعل.



