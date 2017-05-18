عاجل وبالصورة.. سيارة تدهس سكوتر وتتوقف على بعد أمتار عن الحادثة وها أشنو وقع ﻿

عرف شارع رضى اكديرة (شارع النيل سابقا) بمنطقة ابن مسيك سباتة قبل دقائق، حادثة سير مروعة راح ضحيتها سائق دراجة نارية، حيث عاينت ''شوف تيفي'' نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي عثمان الذي وقعت

شوف تيفي

عرف شارع رضى اكديرة (شارع النيل سابقا) بمنطقة ابن مسيك سباتة قبل دقائق، حادثة سير مروعة راح ضحيتها سائق دراجة نارية، حيث عاينت "شوف تيفي" نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي عثمان الذي وقعت الحادثة بالقرب منه.

وتعرض صاحب الدراجة لاصطدام مع سيارة خفيفة، حيث حضرت العناصر الأمنية على وجه السرعة، وتم بعد ذلك إبلاغ سيارة الإسعاف التي حضرت بعد 20 دقيقة عن الحادث.



