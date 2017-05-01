عاجل: مثير وخطير.. مسلح يجهز على كونطرول الترامواي بالسلاح الأبيض وها أشنو وقع ليه ﻿

تعرض أحد العاملين بسكة الطرامواي بمحطة شارع عبد المومن بالدار البيضاء إلى طعنة غادرة من شخص أراد أن يصعد إلى الطرامواي بالقوة، دون أن يؤدي تذكرة الركوب.

شوف تيفي

تعرض أحد العاملين بسكة الطرامواي بمحطة شارع عبد المومن بالدار البيضاء إلى طعنة غادرة من شخص أراد أن يصعد إلى الطرامواي بالقوة، دون أن يؤدي تذكرة الركوب.

وكشف مصدر "شوف تيفي" أن بعض العاملين قبضوا على الشخص المعتدي، في حين تم نقل الضحية في حالة حرجة جدا إلى إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، لتلقي الإسعافات.



