هذا ما ينوي الغاضبون من لشكر القيام به غذا في مؤتمر حزب الوردة ببوزنيقة ﻿

شوف تيفي
بعد رفض ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الجلوس مع مجموعة العشرة الغاضبة ، ووصول مجهودات بعض القياديين مع الطرفين إلى الباب المسدود، كشف مصدر جيد الاطلاع أن هؤلاء الغاضبين سيحضرون يوم غذ الجمعة ببوزنيقة من أجل مواجهة كاتبهم الأول، في مؤتمر حزب الوردة.
وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة العشرة انتقدت كثيرا هذا المؤتمر الذي ستحضره قيادات وازنة من الحزب، مؤكدا أنهم ينوون مواجهة لشكر لشرح مواقفهم الحقيقية التي يروجون لها.
واستبعد المصدر ذاته حضور القيدوم عبد الرحمان اليوسفي للمؤتمر نظرا لوجوده خارج المغرب.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.