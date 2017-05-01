هذا ما ينوي الغاضبون من لشكر القيام به غذا في مؤتمر حزب الوردة ببوزنيقة ﻿

بعد رفض ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الجلوس مع مجموعة العشرة الغاضبة ، ووصول مجهودات بعض القياديين مع الطرفين إلى الباب المسدود، كشف مصدر جيد الاطلاع أن هؤلاء

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بعد رفض ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الجلوس مع مجموعة العشرة الغاضبة ، ووصول مجهودات بعض القياديين مع الطرفين إلى الباب المسدود، كشف مصدر جيد الاطلاع أن هؤلاء الغاضبين سيحضرون يوم غذ الجمعة ببوزنيقة من أجل مواجهة كاتبهم الأول، في مؤتمر حزب الوردة.

وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة العشرة انتقدت كثيرا هذا المؤتمر الذي ستحضره قيادات وازنة من الحزب، مؤكدا أنهم ينوون مواجهة لشكر لشرح مواقفهم الحقيقية التي يروجون لها.

واستبعد المصدر ذاته حضور القيدوم عبد الرحمان اليوسفي للمؤتمر نظرا لوجوده خارج المغرب.



