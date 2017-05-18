عاجل وبالصور.. حريق مهول ''بدروكري'' في الرباط واحتمال انهيار العمارة المتواجد بها+تفاصيل خطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حريقا مهولا اندلع قبل قليل من ليلة يومه الخميس، داخل محل لبيع مواد البناء والصباغة '' دروكري''، يوجد على مستوى حي ديور الجامع بالعاصمة الرباط.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن حريقا مهولا اندلع قبل قليل من ليلة يومه الخميس، داخل محل لبيع مواد البناء والصباغة '' دروكري''، يوجد على مستوى حي ديور الجامع بالعاصمة الرباط.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي '' أن أسباب اندلاع النيران تبقى مجهولة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، مشيرا إلى أن الحريق خلف خسائر مادية جسيمة بسبب احتواء ''الدروكري '' على مواد خطيرة سريعة الاشتعال.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوقاية المدنية، حلت بمكان الحريق، وتمكنت من إخماد النيران، قبل أن يتم إخلاء العمارة التي يتواجد بها ''الدروكري'' ومحيطها بعد أن أصبحت مهددة بالانهيار في أي لحظة بسبب النيران.



