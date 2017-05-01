العثماني يعيد التأكيد على بلاغ الأغلبية الحكومية بعد نهاية المظاهرة الإحتجاجية بالحسيمة ﻿

صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل، من مقر المكتبة الوطنية بالرباط، أن موقف الحكومة من الإحتجات بمنطقة الريف، هو نفسه الذي الذي حددته في البلاغ السابق بعد إجتماع لجميع الأحزاب المشكلة



بوليتيك

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صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل، من مقر المكتبة الوطنية بالرباط، أن موقف الحكومة من الإحتجات بمنطقة الريف، هو نفسه الذي الذي حددته في البلاغ السابق بعد إجتماع لجميع الأحزاب المشكلة للأغلبية.



ويأتي تصريح رئيس الحكومة، خلال حضوره لحفل تكريم الفائزين بجائزة المغرب للكتاب التي يكرم فيها المبدعون، حيث وعد رئيس الحكومة بتنسيق مع وزارة الإتصال والثقافة بالعمل على الزيادة من قيمة المنحة كما وكيفا.



وأعادالعثماني التأكيد على موقف الحكومة من الوضع في الحسيمة، تزامنا والوقفة الإحتجاجية التي نظمت مساء اليوم بإحدى الساحات العمومية بالمدينة، يطالب فيها المحتجون بالتنمية ومزيدا من الأوراش الكبرى.



وأضاف العثماني أن تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي عشية اليوم عقب إنتهاء أشغال مجلس الحكومة، عبر من خلاله عن الرسائل الأساسية للحكومة.





وفي ذات السياق، أكد مصطفى الخلفي عشية اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب سيرد بحزم على أي استفزازات لوحدته الترابية.



وأوضح الخلفي، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن "المغرب يوجد الآن في وضع هجومي ومبادر بخصوص القضية الوطنية، في إطار سياسة حزم يقودها الملك محمد السادس، تقوم على التصدي لأي استفزاز والقطع مع سياسة الكرسي الفارغ".



