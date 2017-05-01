انفراد.. البوليسي لي حصل مرتو البوليسية كتخونو فشقة صاحبو دار ليهاGPS فطوموبيلتها وها كيفاش ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" أن الزوجة البوليسية التي ضبطها زوجها داخل شقة بالرباط رفقة صديقه، افتضح أمرها بعدما تبث زوجها الضابط برنامج GPS داخل سيارتها.
و بعدما تعقبها و تتبع خطواتها، حرر الزوج شكاية في الموضوع ليتم توقيف الزوجة بتهمة الخيانة الزوجية في شقة رفقة صديقه المقاول بمدينة الرباط.
و حسب مصادرنا، المطلعة، فقد تم تقديم الموقوفين اليوم الخميس، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتهمة الخيانة الزوجية.
و ارتباطا بالموضوع كانت المديرية العامة للأمن الوطني،قد اتخدت قرارا صارما بتوقيف الشرطية التي ضبطها زوجها الذي يشتغل في السلك الأمني رفقة صديق له داخل إحدى الشقق بمدينة الرباط
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