انفراد.. البوليسي لي حصل مرتو البوليسية كتخونو فشقة صاحبو دار ليهاGPS فطوموبيلتها وها كيفاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الزوجة البوليسية التي ضبطها زوجها داخل شقة بالرباط رفقة صديقه، افتضح أمرها بعدما تبث زوجها الضابط برنامج GPS داخل سيارتها.



شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن الزوجة البوليسية التي ضبطها زوجها داخل شقة بالرباط رفقة صديقه، افتضح أمرها بعدما تبث زوجها الضابط برنامج GPS داخل سيارتها.

و بعدما تعقبها و تتبع خطواتها، حرر الزوج شكاية في الموضوع ليتم توقيف الزوجة بتهمة الخيانة الزوجية في شقة رفقة صديقه المقاول بمدينة الرباط.



و حسب مصادرنا، المطلعة، فقد تم تقديم الموقوفين اليوم الخميس، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتهمة الخيانة الزوجية.



و ارتباطا بالموضوع كانت المديرية العامة للأمن الوطني،قد اتخدت قرارا صارما بتوقيف الشرطية التي ضبطها زوجها الذي يشتغل في السلك الأمني رفقة صديق له داخل إحدى الشقق بمدينة الرباط