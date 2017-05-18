صادم وبالصورة.. شابة تنتحر شنقا بوجدة+تفاصيل ﻿

"شوف تيفي "
اهتزت منطقة عين الصفا بمدينة وجدة، يومه الخميس، على وقع خبر صادم، بطلته شابة، أقدمت على الانتحار شنقا داخل منزل أسرتها.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المنتحرة في عقدها الثالث، عثر عليها وهي جثة هامدة مشنوقة بواسطة وشاح حريري، مشيرا إلى أن الهالكة كانت تعاني من أزمة نفسية في الآونة الأخيرة.
وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل جثمان الهالكة إلى مستودع الأموات.
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