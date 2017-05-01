خطير وصادم.. زوج حصل مراتو مع عشيقها في الدار ديالو وها أشنو وقع ﻿

مرة أخرى تضرب الخيانة الزوجية بقوة، فبعد سلسلة أحداث مشابهة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جيد الاطلاع أن العناصر الأمنية بمدينة الدار البيضاء اعتقلت سيدة متزوجة متلبسة بممارسة الجنس مع عشيقها.

شوف تيفي

مرة أخرى تضرب الخيانة الزوجية بقوة، فبعد سلسلة أحداث مشابهة، علمت "شوف تيفي" من مصدر جيد الاطلاع أن العناصر الأمنية بمدينة الدار البيضاء اعتقلت سيدة متزوجة متلبسة بممارسة الجنس مع عشيقها.

وأضاف المصدر ذاته أن زوج المتهمة خرج من المنزل، ليفاجئ برسالة sms تعلمه أن أحد الغرباء يوجد في منزله رفقة زوجته، مما عجل برجوعه ووقف على الحقيقة الصادمة، حيث تم اعتقال السيدة وعشيقها، وعرضهم على النيابة العامة.