برافو.. الأمن يوقف سارقين ظهرا في فيديو يسطون على بورطابل سيدة وها كيفاش شدهوم ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بتنسيق مع عناصر الدائرة الأمنية 12، من إيقاف بطلي شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لعملية سرقة شخصين لهاتف نقال

شوف تيفي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بتنسيق مع عناصر الدائرة الأمنية 12، من إيقاف بطلي شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لعملية سرقة شخصين لهاتف نقال مواطنة بحي بارادي 3.

وكشفت مصادر محلية أنه بعد عملية بحث وتحري، مكنت من اعتقال المتهمين بعد تحديد هويتهم، وتمت إحالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث معهم.

يشار إلى أن الأمن يتفاعل بجدية مع كل فيديو ينشر على الفايسبوك يوثق لعمليات منافية للقانون، مثل الكريساج والاعتداءات الجسدية، حيث تم اعتقال الكثيرين من خلال أشرطة فيديو يتم نشرها على الفضاء الأزرق.



