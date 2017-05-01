''لشكر'' يدعو ''بن كيران'' للمشاركة في مؤتمر ''حزب الوردة'' السبت المقبل ﻿

راسل حزب الإتحاد الإشتراكي جميع الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، للمشاركة في الجلسة التي ستخصص لإستقبال ضيوف الحزب على هانش المؤتمر المنتظر للحزب نهاية الأسبوع الجاري.

بوليتيك

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راسل حزب الإتحاد الإشتراكي جميع الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، للمشاركة في الجلسة التي ستخصص لإستقبال ضيوف الحزب على هانش المؤتمر المنتظر للحزب نهاية الأسبوع الجاري.



وحسب مصادر مطلعة من داخل اللجنة المنظمة للمؤتمر ، فقد توصل حزب العدالة والتنمية حليف حزب الإتحاد الإشتراكي في الأغلبية الحكومية، هو الآخر بدعوة للحضور يوم السبت المقبل على غرار جميع الأحزاب السياسية في اليوم الثاني من أشغال المؤتمر الذي سينطلق إبتداء من يوم غد الجمعة، حيث دأبت الأعراف على دعوة جميع زعماء الأحزاب السياسية للمشاركة مع الضيوف والوفود المشاركة.



وفي ذات السياق، أفاد مصدر مطلع من داخل حزب العدالة والتنمية أن الذي سيقرر الحضور لأشغال مؤتمر حزب الإتحاد الإشتراكي هو الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران باعتباره الناطق الرسمي باسم الحزب، لكن الصراع السابق بين إدريس لشكر وعبد الإله بن كيران بصفة شخصية وليست حزبية، يقلص حظوظ حضور بن كيران في مدينة بوزنيقة السبت المقبل.



وأضاف ذات المصدر، أن بن كيران قد يفوض عضوا بالأمانة العامة أو وفدا يمثل الحزب، إما داخل إجتماع رسمي للأمانة العامة، حيث الأكيد هو أم وفد يمثل حزب العدالة والتنمية سيكون حاضرا في المؤتمر ، الذي سيصوت علىى منصب الكاتب الأول للحزب، الذي ترشح إليه منفردا إدريس لشكر الكانب الأول المنتهية ولايته.





