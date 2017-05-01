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صادم.. لعبة ''الغميضة'' تقتل أربعة أطفال وها كيفاش

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 21:00 صادم.. لعبة الغميضة تقتل أربعة أطفال وها كيفاش | حوادث و حقوق
صادم.. لعبة ''الغميضة'' تقتل أربعة أطفال وها كيفاش
في مأساة مروعة، فجعت بلدة القادرية في البقاع الغربي في لبنان بوفاة أربعة أطفال أثناء لهوهم بلعبة ''الـغميضة''، بطريقة مروعة، هزت الرأي العام الشعبي اللبناني.

شوف تيفي

في مأساة مروعة، فجعت بلدة القادرية في البقاع الغربي في لبنان بوفاة أربعة أطفال أثناء لهوهم بلعبة ''الـغميضة''، بطريقة مروعة، هزت الرأي العام الشعبي اللبناني.

وكشفت مصادر لبنانية أن أربعة أطفال، فُقد أثرهم ظهرا، ليجدوهم ذويهم عصرا جثثا هامدة داخل صندوق إحدى السيارات بعدما اختبئوا بداخله خلال لعبة ''الغميضة'' وعجزهم عن فتحه بعد ذلك.

وأضافت المصادر ذاتها أن قلة الأوكسجين تسببت في موتهم، فضلا عن ارتفاع درجة حرارة المكان، حيث تم دفنهم بعد صلاة ظهر اليوم الخميس.

‫شوف تيفي

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لعبة الغميضة قتل أطفال

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