صادم.. لعبة ''الغميضة'' تقتل أربعة أطفال وها كيفاش ﻿

شوف تيفي
في مأساة مروعة، فجعت بلدة القادرية في البقاع الغربي في لبنان بوفاة أربعة أطفال أثناء لهوهم بلعبة ''الـغميضة''، بطريقة مروعة، هزت الرأي العام الشعبي اللبناني.
وكشفت مصادر لبنانية أن أربعة أطفال، فُقد أثرهم ظهرا، ليجدوهم ذويهم عصرا جثثا هامدة داخل صندوق إحدى السيارات بعدما اختبئوا بداخله خلال لعبة ''الغميضة'' وعجزهم عن فتحه بعد ذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أن قلة الأوكسجين تسببت في موتهم، فضلا عن ارتفاع درجة حرارة المكان، حيث تم دفنهم بعد صلاة ظهر اليوم الخميس.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.