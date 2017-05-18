مثير وبالصورة.. الستاتي كيسرق النظرات وكيشوف في مكان حساس من جسد دنيا باطمة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لفنان الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي، وهو يسرق النظرات بطريقة مثيرة لجسد الفنانة المغربية دنيا باطمة، خلال التقاط صورة مع مجموعة

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لفنان الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي، وهو يسرق النظرات بطريقة مثيرة لجسد الفنانة المغربية دنيا باطمة، خلال التقاط صورة مع مجموعة من الفنانين.

وأشعلت هذه الصورة العديد من الصفحات، حيث اختار الجميع التركيز على نظرة عبد العزيز الستاتي والمكان، الذي توجه إليه ببصره، حيث تبين لهم أن المكان كان هو الجهة العلوية من جسد الفنانة دنيا باطمة.