عاجل.. بعد مغادرته الرئاسة الفرنسية: الموت يفجع فرانسوا هولند ﻿

أفجع الموت الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، يومه الخميس، عقب وفاة شقيقه فليب الذي يبلغ 64 سنة بعد صراع لعدة أشهر مع مرض السرطان .

"شوف تيفي"

أفجع الموت الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، يومه الخميس، عقب وفاة شقيقه فليب الذي يبلغ 64 سنة بعد صراع لعدة أشهر مع مرض السرطان .

وحسب وسائل إعلام فرنسية فالوفاة كانت ليلة الأربعاء الخميس، وقد أكد هولاند الذي غادر السلطة يوم الأحد الماضي الوفاة قائلا "كان أخي مريضا لعدة أشهر.. تنقل إلى المستشفى ليلا والسرطان قد إنتشر في جسمه".



