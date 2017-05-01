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الخلفي .. الحكومة حريصة على الأمن والإستقرار وتحمل المسؤولية في توفير ظروف العيش الكريم لساكنة الحسيمة

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 19:37 الخلفي .. الحكومة حريصة على الأمن والإستقرار وتحمل المسؤولية في توفير ظروف العيش الكريم لساكنة الحسيمة | بوليتيك
الخلفي .. الحكومة حريصة على الأمن والإستقرار وتحمل المسؤولية في توفير ظروف العيش الكريم لساكنة الحسيمة
صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن ''الحكومة تتفهم المطالب المشروعة لعموم ساكنة الحسيمة، وأنها حريصة على حفظ أمن واستقرار المنطقة''.

بوليتيك
شوف تيفي

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن ''الحكومة تتفهم المطالب المشروعة لعموم ساكنة الحسيمة، وأنها حريصة على حفظ أمن واستقرار المنطقة''.

وأكد مصطفى الخلفي خلال الندوة الصحفية التي عقدها مباشرة بعد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي ، عن وعي الحكومة الكامل ''بمسؤوليتها في توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين، والوفاء بجميع الالتزامات التنموية التي آخذتها على عاتقها لصالح الساكنة من خلال الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المدرجة في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط تنفيذا لتعليمات الملك''.

وكشف الخلفي أن الحكومة تداولت في الأوضاع بمنطقة الريف، مصرحا بأن ''وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قدم عرضا حول الجهود المبذولة في الحسيمة من طرف الدولة لتأكيد التزامها بالمسار التنموي للمنطقة''، مضيفا أن عرض لفتيت، شدد على ''ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية وبعض الهيئات السياسية وحملات التحسيس لأهمية المشاريع التنموية المبرمجة في المنطقة، واستجابتها لأغلب المطالب الاجتماعية المعبر عنها''.

وأفاد الخلفي في تصريحه عقب اللقاء، ''حرص جميع القطاعات الحكومية في إطار واجباتها اتجاه المواطنين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية وذلك على غرار جميع مناطق المغرب''.


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