عاجل:بعد طول غياب.. شاهد آخر صورة لسعد لمجرد و هذه رسالته المؤثرة ﻿

نشرت المجموعة الغنائية ''فناير'' مساء يومه الخميس، صورة جديدة للفنان المغربي سعد لمجرد مرفوقة برسالة مؤثرة على لسانه.

شوف تيفي:م غ

نشرت المجموعة الغنائية "فناير" مساء يومه الخميس، صورة جديدة للفنان المغربي سعد لمجرد مرفوقة برسالة مؤثرة على لسانه.



و قال سعد من خلال تعليق على الصورة" طريق النجاح معبد بالتجارب و قنواته مظلمة لكن خلف كل هذه الصعوبات هناك نور يطل من بعيد يبرق في عين الناجح ما يدفعه إلى السير قدما يوما بعد يوم.." في رسالة منه لجمهوره.



و قد ظهر لمجرد في الصورة بكامل صحته و أناقته التي عود عليها جمهوره.



و قد علقت المجموعة الغنائية التي تربط أفرادها بعلاقة صداقة قوية مع المجرد، على الصورة بالقول: نشارككم أحدث صورة للأخ و الفنان الكبير سعد المجرد، الحمد لله أنك في صحة جيدة...فَنُّك، شخصيتك وإصرارك سر نجاحك، متشوقين لرؤيتك في بلدك و بين أهلك و جمهورك الوفي.."

