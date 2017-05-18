 عاجل:بعد طول غياب.. شاهد آخر صورة لسعد لمجرد و هذه رسالته المؤثرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير و بالصور..ولد لفشوش بغا يقتل صاحبو بسيف و داه لغابة وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير و بالصور..ولد لفشوش بغا يقتل صاحبو بسيف و داه لغابة وها شنو وقع

الرئيس الفرنسي ماكرون في موقف طريف رفقة كوميدي مغربي (فيديو) | منوعات

الرئيس الفرنسي ماكرون في موقف طريف رفقة كوميدي مغربي (فيديو)

شفار سرق امرأة من وسط الطاكسي‎ | حوادث و حقوق

شفار سرق امرأة من وسط الطاكسي‎

فيديو تفجير في وسط الشارع العام لفيلم ايراني كيتمثل في المحمدية.. شوفو شنو واقع ! | حوادث و حقوق

فيديو تفجير في وسط الشارع العام لفيلم ايراني كيتمثل في المحمدية.. شوفو شنو واقع !

فيديو جد صادم..قبل رمضان: شوفو أشنو كتاكلو: السرديل فيه الدود..وها كيفاش | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم..قبل رمضان: شوفو أشنو كتاكلو: السرديل فيه الدود..وها كيفاش

خلافا للمتداول قوات الأمن حاضرة في إحتجاجات الحسيمة في هذه اللحظات | بوليتيك

خلافا للمتداول قوات الأمن حاضرة في إحتجاجات الحسيمة في هذه اللحظات

فيديو مرعب.. مشرمل هاز سيف ضواحي البيضاء وسط الشارع العام | حوادث و حقوق

فيديو مرعب.. مشرمل هاز سيف ضواحي البيضاء وسط الشارع العام

مجلس اليزمي للجنة حراك الحسيمة...مرحبا بالحوار | بوليتيك

مجلس اليزمي للجنة حراك الحسيمة...مرحبا بالحوار

هاذ شي بزاف: شوفو الحكرة..شفار كيضرب تلميذة بالسلاح الأبيض ضواحي أكادير+فيديو | حوادث و حقوق

هاذ شي بزاف: شوفو الحكرة..شفار كيضرب تلميذة بالسلاح الأبيض ضواحي أكادير+فيديو

وحدة الوطن خط أحمر

عاجل:بعد طول غياب.. شاهد آخر صورة لسعد لمجرد و هذه رسالته المؤثرة

بتاريــخ : 18 ماي 2017 / 19:34 عاجل:بعد طول غياب.. شاهد آخر صورة لسعد لمجرد و هذه رسالته المؤثرة | ثقافة و فنون
عاجل:بعد طول غياب.. شاهد آخر صورة لسعد لمجرد و هذه رسالته المؤثرة
نشرت المجموعة الغنائية ''فناير'' مساء يومه الخميس، صورة جديدة للفنان المغربي سعد لمجرد مرفوقة برسالة مؤثرة على لسانه.

شوف تيفي:م غ

نشرت المجموعة الغنائية "فناير" مساء يومه الخميس، صورة جديدة للفنان المغربي سعد لمجرد مرفوقة برسالة مؤثرة على لسانه.

و قال سعد من خلال تعليق على الصورة" طريق النجاح معبد بالتجارب و قنواته مظلمة لكن خلف كل هذه الصعوبات هناك نور يطل من بعيد يبرق في عين الناجح ما يدفعه إلى السير قدما يوما بعد يوم.." في رسالة منه لجمهوره.

و قد ظهر لمجرد في الصورة بكامل صحته و أناقته التي عود عليها جمهوره.

و قد علقت المجموعة الغنائية التي تربط أفرادها بعلاقة صداقة قوية مع المجرد، على الصورة بالقول: نشارككم أحدث صورة للأخ و الفنان الكبير سعد المجرد، الحمد لله أنك في صحة جيدة...فَنُّك، شخصيتك وإصرارك سر نجاحك، متشوقين لرؤيتك في بلدك و بين أهلك و جمهورك الوفي.."

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صورة سعد لمجرد فناير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

انفراد..دنيا بطما تضع مولودتها غزل قبل رمضان | ثقافة و فنون

انفراد..دنيا بطما تضع مولودتها ''غزل'' قبل رمضان

عاجل: الحزن في الساحة الفنية بعد وفاة هذا الفنان المشهور | ثقافة و فنون

عاجل: الحزن في الساحة الفنية بعد وفاة هذا الفنان المشهور

عاجل: الصنهاجي في المحكمة وأمام القضاء في هذه الأثناء | ثقافة و فنون

عاجل: الصنهاجي في المحكمة وأمام القضاء في هذه الأثناء

فيديو صادم..فنانة تذرف الدموع و قصفت مخرجا معروفا باتهامات جد خطيرة وقاسية | ثقافة و فنون

فيديو صادم..فنانة تذرف الدموع و قصفت مخرجا معروفا باتهامات جد خطيرة وقاسية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنان المغربي سعد لمجرد يتصل بأسماء لمنور بعد إطلاق سراحه وها شنو قال ليها | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

الفنان المغربي سعد لمجرد يتصل بأسماء لمنور بعد إطلاق سراحه وها شنو قال ليها

بالفيديو.. شاهد جديد مجموعة Dream Fire بعنوان Rendez-Vous | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد جديد مجموعة Dream Fire بعنوان Rendez-Vous

بالفيديو.. انزال أمني كثيف في طريقه الى الحسيمة | قنوات أخرى

بالفيديو.. انزال أمني كثيف في طريقه الى الحسيمة

طفل من سيبيريا يستعرض قدراته الخارقة! | قنوات أخرى

طفل من سيبيريا يستعرض قدراته الخارقة!

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:بعد طول غياب.. شاهد آخر صورة لسعد لمجرد و هذه رسالته المؤثرة | ثقافة و فنون
منذ 1 دقيقة

عاجل:بعد طول غياب.. شاهد آخر صورة لسعد لمجرد و هذه رسالته المؤثرة

خطير و بالصور..ولد لفشوش بغا يقتل صاحبو بسيف و داه لغابة وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير و بالصور..ولد لفشوش بغا يقتل صاحبو بسيف و داه لغابة وها شنو وقع

الرئيس الفرنسي ماكرون في موقف طريف رفقة كوميدي مغربي (فيديو) | منوعات

الرئيس الفرنسي ماكرون في موقف طريف رفقة كوميدي مغربي (فيديو)

شفار سرق امرأة من وسط الطاكسي‎ | حوادث و حقوق

شفار سرق امرأة من وسط الطاكسي‎

﻿ ﻿
اليوم 12:55 GMT

عاجل و صادم.. بوليسية حْصلها راجلها البوليسي فشقة مع صاحبو المُقاول فسلا وها شنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.